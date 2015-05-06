中国专家：金正恩放弃出席俄纪念二战活动有几个原因

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据俄罗斯卫星网消息， 中国吉林省社会科学院朝鲜韩国研究所助理研究员尚咏梅在接受"卫星"新闻通讯社采访时表示，朝鲜领导人金正恩放弃出席5月9日莫斯科阅兵仪式，其中最主要的原因之一是，期间难免会有一些国家对其发展核武器、糟糕的人权问题加以指责。

俄总统新闻秘书佩斯科夫4月30日表示，朝鲜领导人金正恩由于朝鲜内部事务将无法前往莫斯科出席阅兵仪式。

在尚咏梅看来，金正恩放弃出席莫斯科阅兵仪式有几个原因。她说，"金正恩若参加此次由众多国家元首出席的活动，难免会有国家对其发展核武器、糟糕的人权问题加以指责"。 她称，"其次，朝方希望在俄朝两国领导人会谈中就双方经济、军事领域合作达成某种程度上的协议，但从目前前期谈判的结果来看，俄方并没有同意朝鲜所期待的合作方案，朝鲜对此表示不满，故而放弃参加纪念二战胜利70周年活动"。

朝中社周一发布消息称，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南将赴俄罗斯出席5月9日在莫斯科举行的纪念伟大卫国战争胜利70周年庆祝活动。但与此同时，朝中社并未确切说明此次出访的期限，以及委员长可能会见俄罗斯外交界代表的相关消息。朝鲜最高人民会议是朝鲜最高立法和代表机关。

依照传统，俄罗斯将邀请多国领导人来莫斯科参加反法西斯战争胜利庆典活动。68位国家领导人以及联合国教科文组织、联合国、 欧盟和欧洲理事会负责人收到了出席伟大卫国战争胜利70周年庆典活动的邀请。已有超过25个国家的领导人确认出席此次庆典。

今年5月9日的莫斯科红场阅兵式将是胜利日历史上规模最大、场面最为壮观的庆典之一。此次庆典的许多细节仍处于严格保密状态。

俄远东发展部长加卢什卡4月27日在第七次俄朝政府间委员会会议期间表示，根据俄联邦税务局的数据，2014年俄朝贸易额为9230万美元，下降幅度18.1%。俄罗斯对朝出口缩减20.6%（总共达8220万美元），从朝鲜进口商品增长9.4%（总共1010万美元）。他预测到2020年俄朝双边贸易额可突破10亿美元。此外，俄罗斯开始研究在哈桑修建两国间的公路浮桥项目前期资料，根据俄朝两国商界建议，该桥将连接滨海边疆区的哈桑与朝鲜。 据中国海关公布的2014年中朝贸易统计资料显示，2014年中朝双边贸易总值同比减少2.79%，为63.6363亿美元。其中，朝鲜对华出口同比减少2.48%，为28.4148亿美元，自中国进口同比减少3.04%，为35.2252亿美元。