纳扎尔巴耶夫出席潘菲洛夫纪念雕像揭幕仪式（组图）

哈通社阿斯塔纳5月7日电（记者阿布阿斯哈尔） 纳扎尔巴耶夫总统今天下午在位于阿斯塔纳市的"吉尔玉克"公园出席了潘菲洛夫纪念雕像揭幕仪式。

纳扎尔巴耶夫在揭幕仪式上说："这个纪念雕像并不仅仅只为苏联英雄伊万•潘菲洛夫一人树立。这座纪念碑，是我们向所有在反法西斯战场上浴血牺牲的先辈，以及每一位自惨烈的战场凯旋而归后、以高度的责任感为国家繁荣复兴做出不可磨灭贡献的哈萨克斯坦人致以的崇高敬意。各位都很清楚，潘菲洛夫少将率领的316师组建于阿拉木图，在战争最艰苦的阶段参加了莫斯科保卫战。这支诞生了苏联英雄包尔江•莫穆什吾勒和潘菲洛夫28勇士的英雄部队，在莫斯科城下击退了德国法西斯的铁甲洪流。"

他还强调："潘菲洛夫的英名，将在卫国战争的历史中永远流传。我们哈萨克斯坦人，将永远铭记包括他在内的500名苏联英雄称号获得者和200名"荣誉"勋章获得者。"

苏联英雄伊万•潘菲洛夫纪念雕像由雕刻家烈纳特•阿贝诺夫制作。纪念雕像高2.5米，纯铜铸造，雕像前设有献花台。在纪念雕像东侧树立的"潘菲洛夫28勇士"纪念石碑上，镶嵌着代表苏联英雄的28颗金星和每位英雄的生平简介。（编译：塔尔）