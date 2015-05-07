奥斯卡曼市民踊跃收听收看双节阅兵式直播盛况

哈通社奥斯卡曼5月7日电 5月的奥斯卡曼，阳光明媚，献花吐艳，今天奥斯卡曼市各族市民的脸上也始终绽放着微笑，东哈州各族民众兴趣盈然地观看了在阿斯塔纳举行的庆祝祖国保卫者日和卫国战争胜利70周年盛大阅兵式。

奥斯卡曼州各地机关、企业、学校••••••处处可见人们积极收听收看盛大阅兵式直播的热烈景象，感受到150万东哈州各族民众的喜悦和豪情。 哈通社记者在奥斯卡曼市民艾毕波拉家中报道：艾毕波拉一家人全都聚集到客厅里的电视机前，共同收看阅兵式电视直播。脸上充满喜悦与期盼。 艾毕波拉说："这几年我们深切感受到祖国的可喜变化、人民生活水平的提高。我们相信，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦一定能再创新的辉煌！" 记者又前往赛力克巴耶夫东哈国家技术大学学生宿舍楼。11时15分，大学校园充满节日的喜庆气氛，全校共设立10几个集中收看点，没有回家的师生们目不转睛地收看阅兵式，随着阅兵式的开始，他们和祖国母亲的心脏一同激跃、一同跳动。 教师塔勒哈特说，在这庄严的时刻，我们心潮澎湃，热血沸腾。我们热爱祖国，祝祖国永远繁荣昌盛。我们还在直播节目中看到奥斯卡曼州参加阅兵式观礼团的17名代表。看到他们，我们特别骄傲特别自豪。 据了解，为了使在今天坚持节日生产的员工能够及时、清晰地收听收看好阅兵盛典，奥斯卡曼州提前准备，对通信线路、电视设备等进行了全面检修，全力保证州民不错过这一伟大时刻。（编译：夏力）