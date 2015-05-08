英国大选胜败已定局 外国政要祝贺赢家

哈通社阿斯塔纳5月8日电 据BBC报道，英国保守党这次选战大有斩获，外国政要陆续向英国首相卡梅伦表示祝贺，但这些祝贺的字里行间也不难看出未来挑战的征兆。

欧盟紧盯着选情进展，因为保守党承诺将在2017年底前举行公投，决定英国是否退出欧盟。 欧盟委员会主席容克说，他"期待尽早与卡梅伦见面"。卡梅伦曾保证要在欧盟为英国争取"更好待遇"。 容克办公室发表的一项声明说，欧盟对英国可能提出的任何要求都将"以非常有礼、友善和客观的方式予以审核"。 日本首相安倍祝贺卡梅伦和保守党取得了"精彩的胜利"。 西班牙首相拉霍伊称，大选胜利是对保守党果断改革的"当之无愧的认可"。 芬兰总理斯图布称保守党此次选战表现"出众"。 法国前总统萨尔科奇正在酝酿重返政坛。他称赞卡梅伦的保守党取得"令人赞叹的胜利"。 不过，去职不久的瑞典前外长比尔特发表评论说，卡梅伦第二个首相任期的目标是维护国家完整，"一个联合王国"，这当然重要，"但我希望他能加上‘一个欧洲'"，间接批评了保守党的欧盟政策。 美国驻英大使在推特上写道，"我们将一如既往地与（英国）新政府合作，迎战我们共同面临的挑战"。 前肯尼亚总理奥廷加向惨败的工党领袖米利班德表示慰问。 他说，"民主是个过程。它不是速溶咖啡，可以泡了就喝。所以，总有下一次。"