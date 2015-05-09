金正恩致电普京并获颁二战纪念奖章

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据BBC消息，朝鲜官方通讯社朝中社报道，俄罗斯总统普京周五（5月8日）向朝鲜最高领导人金正恩授予了卫国战争胜利70周年纪念奖章，并由俄罗斯驻朝大使马采戈拉向最高人民会议常任委员会副委员长杨亨燮转交了纪念奖章和证书。

有关报道还说，在周六（5月9日）俄罗斯举行大阅兵当天，金正恩还致电普京，祝贺俄罗斯卫国战争胜利70周年。

此前，金正恩以"内部事务"为由取消了前往莫斯科出席俄罗斯大阅兵的计划，并改派朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南出席，曾经引起了各方的关注和猜测。 缺席阅兵引猜测 韩国《中央日报》5月4日称，金正恩决定不出席红场大阅兵与俄罗斯拒绝向朝鲜出售防空导弹有关。 报道引述俄罗斯军事专家表示："朝鲜人民武力部长玄永哲参加了上月14日在莫斯科举行的国际安保会议，计划向俄方提议购买4枚S-300防空导弹。朝鲜坚持以‘物物交换'方式购买S-300导弹，而俄方要求支付现金"。 最终朝鲜取消了金正恩的访俄行程，"以示抗议"。 不过，韩国《中央日报》说法还没有得到其他消息来源的证实。 此外，也有分析表示，金正恩决定不出席阅兵是担心不会受到俄罗斯高规格的接待，因此影响其在朝鲜国内的形象。更有分析认为，金正恩这项决定也反映了朝鲜国内局势并不稳定的情况。 事实上，金正恩自2011年上台执政以来从未出国访问。