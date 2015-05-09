吉尔吉斯斯坦正式加入欧亚经济联盟

哈通社莫斯科5月9日电 8日在莫斯科召开的欧亚经济委员会最高理事会会议宣布正式接纳吉尔吉斯斯坦为欧亚经济联盟新成员。与会各成员国元首与吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫签订了相关入盟协议书。协议书还需经过欧亚经济联盟成员国议会批准才能生效。

俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦于2014年5月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署了《欧亚经济联盟条约》，该条约于2015年1月1日正式生效。随后亚美尼亚于2015年年初加入联盟。2014年12月，在莫斯科举行的欧亚经济联盟最高理事会会议上，签署了关于吉国加入欧亚经济联盟的条约。

吉尔吉斯斯坦总理捷米尔•萨里耶夫日前在比什凯克表示，吉国为加入欧亚经济联盟所必须已经完成"路线图"的所有要求。他说："吉尔吉斯斯坦在过去的一年里为加入欧亚经济联盟做出了非常多的努力，现已达到加入联盟的所有要求。我们所生产的所有商品将符合联盟的技术规定，并实现自由出口。从加入联盟的第一天起，吉尔吉斯斯坦就将致力于保障产品、资本和服务的自由流通，以及移民劳务人员的就业。" 萨里耶夫还说道，早前欧亚经济联盟就向吉尔吉斯斯坦提供12亿美元的技术支持达成过共识。其中俄罗斯通过吉-俄发展基金拨款10亿美元用于吉尔吉斯斯坦的经济发展。余下2亿将用来进行基础设施建设，以达到欧亚经济联盟要求。另外哈萨克斯坦提供了1亿美元的技术援助。（编译：元珍）