中俄合资在俄罗斯远东地区建水电项目

哈通社阿斯塔纳5月10日电 据中国媒体报道，中俄两国的企业将合资在俄罗斯远东地区建设水电站，并可将电力传输回中国。

中国官方新华社报道，中国长江三峡集团与俄罗斯水电公司在5月8日签署合作意向协议，计划在俄罗斯远东布列亚河上共同开发水电项目。 布列亚河与中国境内的黑龙江连通，新华社报道引述三峡集团的声明指，该水电站的装机容量将达到320兆瓦，但未有公布协议双方的具体投资数额。 报道还指，电站建成后将有助于增强该流域的防洪能力，并具备将电力传输回中国的能力。 这是中国国家主席习近平访问俄罗斯参加该国卫国战争胜利70年纪念活动之际，中俄双方签订的其中一项合作协议。 其他协议包括5月8日达成投资达1000亿美元的"莫斯科-喀山"线高铁项目，以及分别为两国国有的俄罗斯直接投资基金(RDIF)和中国建设银行(CCB)建立一个债务机制等。 在乌克兰危机问题上产生分歧后，西方经济制裁切断俄罗斯在西方市场的融资途径，令俄罗斯经济与中国的联系越趋紧密。 5月9日，习近平出席了由俄罗斯总统普京主持的纪念苏联卫国战争胜利70周年阅兵仪式--这是苏联解体之后俄罗斯最盛大的一次阅兵，但西方国家领导人均未有出席。 之后，习近平又参加了纪念活动，并与俄罗斯总理梅德韦杰夫会面。 路透社报道称，梅德韦杰夫在会面期间表示，目前俄罗斯与中国的关系比过去任何时候都更好。