默克尔到访莫斯科向普京伸出橄榄枝

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据BBC报道，在西方国家领导人几乎集体抵制俄罗斯举行的战胜纳粹德国70周年庆典的时候，德国总理默克尔到访莫斯科，并向克拉姆林宫附近的无名英雄纪念碑敬献花圈。 分析人士普遍认为，这是德国政府向俄国展示希望缓和气氛的一个微妙举动。

分析人士同时注意到，默克尔与其它西方国家领导人一样，并没有出席周六（5月9日）在莫斯科红场举行的盛大阅兵式，以表示仍不认可普京政府在乌克兰的作为。 在会见来访的德国总理时，俄国总统普京表示，尽管问题重重，但是在乌克兰实现和平的努力仍在向前推进。 以美国和欧盟为主的多数西方国家指责俄国向乌克兰反叛力量提供武器装备和人员支持。莫斯科否认上述指称，坚持称在乌克兰境内作战的俄罗斯人都是志愿者。 以史为鉴 分析人士认为，作为欧盟中最有分量也是与俄国关系最密切的国家，德国总理到访无疑是向莫斯科伸出的橄榄枝。 默克尔在记者会上坦承，俄国兼并克里米亚是造成"欧俄关系严重恶化"的直接起因。 默克尔此前还多次表示，除非明斯克协议得到全面执行，否则欧盟一定会继续对俄国的经济和政治制裁。 不过，默克尔同时说："历史告诉我们，不管有多少困难，我们都必须尽一切努力化解纷争，通过对话争取和平......" 德国是促成乌克兰内战各方达成明斯克停火协议的主要斡旋方之一。