中国超越美国成世界最大石油进口国

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据英国《金融时报》11日报道，中国上月超越美国，成为最大原油进口国，这标志着过去10年能源流动的大转变达到高潮。

中国海关数据显示，4月份石油进口达到每日740万桶（相当于全球每日石油消费量的13分之一），超过美国每日720万桶的进口量。

预计中国的石油进口量要到今年下半年才会持续超过美国。尽管如此，4月数据显示，美国页岩革命降低了该国对进口石油的依赖，而中国的石油需求在经济放缓之际有增无减。

Blacklight Research管理合伙人科林•芬顿表示，中国扩充石油库存导致进口增加。

"这已经开始，"芬顿表示。"中国的原油进口在过去五个月中的四个月高出趋势线。"

据咨询公司Energy Aspects介绍，上月中国石油进口跃升的部分原因是从伊朗进口的数量提高。

中国联合石油有限责任公司（Chinaoil，简称中联油）还利用一个帮助确定中东基准油价的公开交易窗口，购买了创纪录数量的阿曼和阿布扎比原油船货。

"伊朗可能对它的石油提供更多折扣，作为其增进与中国石油企业关系的努力的一部分，"Energy Aspects的阿姆里塔•森表示。"伊朗渴望获得更多的中国投资。"

中国的国营贸易商正在原油市场上扮演更为显著的角色。他们已经建立了更高水平的交易部门，以便与西方企业如英国石油(BP)和荷兰皇家壳牌，银行如高盛，以及大宗商品交易商如维多和嘉能可的老牌交易部门直接竞争。

在美国，金融危机过后较高的油价和能效更佳的汽车抑制了石油消费，而过去三年激增的页岩油产量已减少了石油进口。

产油企业不满美国政府对原油出口的限制，这些限制是上世纪70年代石油危机期间出炉的。

交易商们表示，美国的石油进口短期内可能反弹，原因是油价崩盘至每桶65美元提振了燃料需求。油价暴跌也大幅减少了美国页岩地区（如北达科他州）的钻探活动。

但长期趋势是中国的石油进口不断增长。中国正在增加炼油产能，而其整体经济每年增长7%以上。"世界有大量石油，"中国某公司的一名交易员表示。"而我们需要大量石油。"

就美国而言，减少进口是政界人士和外交政策专家的目标，他们将美国对中东原油的依赖视为国家安全风险。在金融危机之前，美国石油进口曾高达每日1000万桶，占该国石油消费量的一半以上。