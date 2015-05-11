外媒：中国智能手机市场六年来首次萎缩

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据BBC报道，市场调研机构国际数据公司（IDC）发表最新报告称，中国手机市场在2015年第一季度出现六年来的首次萎缩。

报告认为中国手机市场已趋成熟。 IDC星期一（5月11日）发表的报告说，今年1月至3月间，中国手机出货量为9.88亿台，同比下跌4%，环比下跌8%。 报告指出，中国市场已日趋成熟，厂家存货积压过度是导致一季度市场增长放缓的主因。 中国于2011年超越美国成为全球最大的智能手机市场。IDC的报告说，很多厂商的销售量在过去五个季度大起大落，一方面反映市场竞争激烈，另一方面反映中国客户的"忠诚度"不高。 IDC中国区总裁霍锦洁指出，许多人以为中国的手机市场属新兴市场，但实际上绝大多数在中国售出的手机都是智能手机，与英、美、澳、日等成熟市场无异。 小米最近就提出了要聚焦海外扩张。4月份，印度塔塔集团名誉董事长拉坦·塔塔决定入股小米，被视为小米公司希望在印度拓展业务版图的新尝试。 霍锦洁说："中国智能手机市场逐步饱和是该市场放缓的根本原因。如何增加更多的新用户是左右未来中国智能手机市场发展的决定因素。" 然而，这份报告并不包括"水货"市场数据。IDC中国高级研究经理武止戈在回复BBC中文网的查询时说，在智能手机水货活动对正货手机市场影响这问题上，IDC目前没有评论。 根据IDC的报告，美国苹果在一季度取代中国小米成为中国市场第一智能手机品牌，出货1460万部。这主要因为消费者受到苹果iPhone 6的大屏幕吸引。 苹果同期在中国占有的市场份额为14.7%，小米则有13.7%。位列其后的依次是华为、三星和联想。 IDC预期今年中国的智能手机市场将呈低速增长态势。与此同时，中国厂家将把其注意力集中在扩展印度与东南亚等海外市场之上。 小米最近就提出了要聚焦海外扩张。4月份，印度塔塔集团名誉董事长拉坦•塔塔决定入股小米，被视为小米公司希望在印度拓展业务版图的新尝试。