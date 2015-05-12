无人卡车获准上路 完成首次测试（视频）

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据外媒报道，世界上第一辆"无人"卡车在美国内华达洲完成了1.6万公里路面测试。

这款叫做 Freightliner Inspiration 的"无人"卡车，由重型汽车制造商福莱纳设计，其中自动驾驶技术则来自于奔驰。而福莱纳和奔驰都是著名汽车制造商戴姆勒（全球最大的商用车制造商，全球第二大豪华车生产商、第二大卡车生产商）旗下的品牌。在过去的几年里，戴勒姆公司一直在为研发自动无人驾驶卡车而忙碌。因为这项技术一旦成功，就意味着卡车可以在道路上自动行驶一段时间，从而使驾驶员得到充分的休息，并可以在某种程度上降低事故的发生率。 虽说是全自动驾驶，但考虑到安全问题，驾驶室里仍需配备一名司机。这和飞机上的自动驾驶系统类似，只有进入相对稳定的平流层以后，飞行员才会打开自动飞行模式。这款无人卡车也是如此。当遇到复杂路况和严酷天气时，系统会自动提醒司机转为手动驾驶。如果司机 5 秒钟之内未作出回应，卡车会自动停靠在路边。另外，该车还配备了立体摄像机和近远程雷达装置，从而帮助系统读取车道线信息和扫描路面障碍。 Freightliner Inspiration 虽然还属于试验中的车辆，但是戴勒姆集团认为，该车对于公共道路来说已经足够安全。戴姆勒董事会成员Wolfgang Bernhard表示，无人驾驶卡车都是在宽广路段进行驾驶，因而不会影响正常交通秩序。此外，自驾卡车也为卡车运营商降低了油耗，同时减少了雇佣驾驶员的佣金。 然而，戴姆勒集团表示现阶段还没有消费者愿意购买自驾卡车，因为欧美各国政府对自动驾驶卡车的监管审批十分严格。但预计在未来5年之内，一旦审批成功，自驾卡车的前景会非常乐观。欧洲政府正在为自驾卡车建立测试路线，以便将来跨洲货物运输。 目前，美国加利福尼亚州、亚利桑那州和密歇根州都对自驾卡车投入了关注，但自驾卡车若想得到广泛的批准，还要依靠政府相关法律的认可。Freightliner Inspiration 今年只有 2 辆车在美国内华达州拿到了上路许可。就美国而言，至今只有 4 个州允许具有部分自动并且有安全保障的车辆（比如 Google 的自动驾驶汽车）在公路上行驶。