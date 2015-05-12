欧盟：拟军事打击利比亚蛇头 遏制地中海偷渡狂潮

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据路透社消息，欧盟准备向安理会提出旨在针对利比亚领海偷渡移民的地下网络进行军事打击的方案。中国方面表示，准备"听取"欧盟的计划。俄罗斯方面尚对此持保留态度。

地中海偷渡难民船翻人亡的惨剧迫使欧盟紧急行动，为了有效预防源源不断冒死而来的偷渡难民，欧盟决定对组织偷渡的地下网络采取"上游打击"，也就是说到组织偷渡移民的利比亚海域捣毁偷渡网络。但是，采取这样的行动必须要获得联合国安理会的支持。中国外交部周一表示，已做好准备，听取欧盟方面提交的方案。 欧盟外长莫盖里尼表示，为了有效打击地中海偷渡行动，必须对利比亚境内的偷渡网络进行打击。为此，欧盟希望派出军人，在利比亚政府军与叛军停火的局面下，帮助当地政府稳定局势，同时捣毁当地极其猖獗的难民偷渡网络。这一提案必须获得安理会包括中俄在内的五个常任理事国通过。但是，俄罗斯对欧盟的这一提案表示"严重保留"，俄罗斯建议应首先查清运载偷渡难民的船只，然后予以没收和摧毁。 中国外交部发言人华春莹11日表示，中方将认真听取欧盟的方案，这位发言人还称，北京支持打击国际范围内的有组织犯罪，包括打击非法移民活动。中方同时强调，穷困是造成偷渡的根源，必须认真对待。 欧盟外长莫盖里尼周一在联合国安理会为欧盟的这一提案进行辩护。莫盖里尼说，她对欧洲面对这么多偷渡者才苏醒感到羞耻。根据国际移民组织的数字，年初以来，已有1770名男人、女人和儿童死于地中海。4月23日，在发生800多偷渡客死亡的惨剧后，欧盟紧急召开峰会寻求对策。欧盟理事会交付莫盖里尼一项任务："寻求一项旨在符合国际法的情况下，在偷渡船只尚未被利比亚蛇头使用前就在停泊地没收和摧毁的方案"。 欧盟在一个处于混乱状态的国家组织这样的行动尚属首次。为此，欧盟计划向安理会提出可能会在利比亚领海采取军事行动的提案。 据悉，偷渡组织通常的计划是使用拖船把偷运难民的船只送到靠近意大利的公海，然后任其漂流，迫使意大利出面抢救，从而使难民得以进入欧洲。