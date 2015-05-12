阿斯塔纳市民计划在世博会期间上演机器人秀

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据Tengrinews.kz 网站消息，阿斯塔纳市民阿努瓦尔•沙伊米尔根诺夫计划在世博会期间上演一场机器人秀。据悉，届时进行表演的机器人将有2.5米高。

消息称，这位23岁的机器人爱好者组装了一台机器人，并命名为"类星体（Квазар）" 。这台机器人专门为参与各类表演活动而设计，今后还将有三台同类型不同风格的机器人面世。根据制作者的计划，机器人的运动机构，包括各种齿轮部件都将是外露的，整台机器人将呈现出浓郁的"蒸汽朋克"风格。

机器人的电子部件正在完善中，而对于运动机制的设计，沙伊米尔根诺夫打算请教一些专家。他说，这些机器人不但可以行走、跳舞、歌唱，还能跟周围的人群开玩笑、逗乐子。他们将成为会展中心活跃气氛的主角。机器人还有可能为参观展厅的人群提供礼宾服务。

沙伊米尔根诺夫称，为了完成"类星体（Квазар）"机器人的制作组装，他已经花了将近4个月的时间。目前已经在机器人的芯片中导入了多首歌曲和笑话，并编好了程序，将可以在远处通过笔记本电脑进行操控。如果再给它安装上麦克风，就可以通过机器人与他人进行对话了。据悉，"类星体（Квазар）"将参加5月30日在阿斯塔纳Asia Park娱乐购物中心进行的演出。（编译：塔尔）