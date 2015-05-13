克里普京乌克兰危机后首度会面

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据BBC报道，俄国总统普京在索契正式会晤了到访的美国国务卿克里；这是2014年乌克兰危机开始以来的第一次。

俄国总统普京在索契接见到访的美国国务卿克里 俄总统府发言人稍早时候称，美国国务卿到访是"积极的一步"，并表示俄美领导人准备就"广泛的话题"展开讨论。 克里国务卿在会晤普京总统之前，先与俄国外长拉夫罗夫举行了会谈。 以美国为首的西方国家指责俄国向乌克兰东部叛军提供财政、武器装备和人员支持；莫斯科方面坚决否认上述指称，只承认可能有俄国志愿者参与东乌克兰战事。 土豆外交 与日前到访的德国总理默克尔一样，克里国务卿也在周二向索契的一处二战纪念碑前向无名英雄敬献花圈。 俄国外长拉夫罗夫向访客赠送了一篮索契当地出产的番茄和马铃薯；据称，这是对克里国务卿2014年1月赠送两个美国产土豆的回礼。 美国国务卿克里在索契的一处二战纪念碑前敬献花圈 美国国务院发言人说，克里访俄之行是美国政府保持与俄国政府直接对话渠道畅通努力的一部份。 破冰信号 BBC外交事务记者堪德尔分析认为：奥巴马总统派遣克里特使前往俄国此举非同寻常；克里姆林宫称克里到访是"积极一步"也意义重大。 堪德尔认为，上述表述都是美俄在历经因乌克兰危机而起的双边关系"冰期"之后，同时放出希望破冰的信号。 普京的发言人还表示，俄国愿意与美国探讨"冲突区域"问题--换而言之，乌克兰和叙利亚危机。 俄国方面也清楚表明，西方国家是否决定取消对俄制裁"与俄国无关"。 分析员还指出，尽管会晤引发人们对双边关系有望改善的期待，但是政治现实是冰冻三尺非一日之寒，融冰、破冰也绝非指日可待之事。