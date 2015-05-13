朝鲜被处决国防部长——玄永哲

在担任朝鲜人民武力部部长前，玄永哲是个外部了解不多的人物。他在朝鲜军内获得平稳升迁，他担任过朝鲜军方很多职务。

在2010年，玄永哲在金正恩或提拔的同一天被提升为四星将军。金正恩在那一天在军内地位提升，也是他第一次主要公开露面，被认为是他受栽培的迹象。



虽然外界对玄永哲所知甚少，但是他成为金正日葬礼委员会的成员说明他在金正日去世前那段时间已经具有很大影响力。金正日葬礼在2011年12月举行。



玄永哲在2012年夏天取代了朝鲜人民军总参谋长李英浩使他突然受到关注。分析家说那次权力更迭是金正恩试图在军内树立权威的迹象。









不过还不清楚现在玄永哲为什么受到整肃。他在2014年6月刚刚被任命为人民武力部部长 。



营指挥员



朝鲜国家媒体报道显示，玄永哲生于1949年1月，在1966年3月参军。他在朝鲜地面部队服役，担任过营指挥官和旅指挥官。



2009年他被选为第12届最高人民代表大会的代表后才开始了政治生涯。自那以后，2010年他被晋升为4星将军，之后又被选进朝鲜劳动党中央委员会。



他是少数陪同金正恩多次视察军队的领导人，一些人析家认为他是同金正恩关系密切的军事顾问。



2014年6月， 玄永哲被任命为人民武力部部长 ，并且成为朝鲜国防委员会成员。



但是不到一年，韩国联合通讯社报道说，玄永哲在4月30日被处决。他在旁观者面前被高射炮打死。（图文取自BBC中文网）