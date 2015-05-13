著名歌星忘带礼物 送出耳环化解尴尬（图）

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据baistars.kz网站消息，《飞翔吧梦想》全国青少年歌唱大赛日前在阿斯塔纳举行。我国著名歌星米尔维特•图斯普巴耶娃担任评委，并将自己的金耳环作为礼物送给了一位令自己感动的参赛小选手。

图斯普巴耶娃对记者说："这场比赛是由玛依拉•伊利亚斯洛娃女士组织的。参赛的孩子们非常多，小选手们表现得都很棒，这也让我们的评审过程变得非常漫长。玛依拉女士之前曾要我们每一位评委选出一个自己最喜欢的选手，并赠送他们一件礼物。结果我把这事儿给忘了，当看到评审团的评委们开始给孩子们赠送礼物时，我真的感到非常尴尬。"

但米尔维提•图斯普巴耶娃急中生智，巧妙的化解了尴尬。

她说："我很喜欢一位参赛的小姑娘，之前就打算送她一件礼物。我想都没想，就把自己戴着的金耳环摘下来送给了她。看到这一幕的现场观众一下子都欢呼起来，不停的鼓掌。"

得到歌手礼物的小姑娘名叫恩珠•巴赫提科勒德克兹，是小学1年级学生。这个能歌善舞的小姑娘，在比赛中为观众们表演了沙姆舍•哈勒达亚科夫的名作《在幸福的怀抱中》。（编译：塔尔）