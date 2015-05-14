中国国家主席习近平与印度总理莫迪举行会谈

哈通社阿斯塔纳5月14日电 据BBC报道，中国国家主席习近平周四（5月14日）在西安与到访的印度总理莫迪举行会谈。

习近平去年九月访问印度，并前往莫迪家乡古杰拉特邦。 莫迪当天抵达西安，展开三天访华行程，中印两个发展中大国如何"龙象共舞"共舞引关注。 不过，两国因边界纠纷等问题而造成的互不信任会否浮面也是关注点之一。 莫迪星期四（5月14日）从新德里出发，首站目的地将是"习主席的家乡"陕西。据报道，中国国家主席习近平将亲自到西安迎接莫迪，实属罕见。 习近平当天在陕西大会堂与莫迪会见。 莫迪此行还将到访北京与上海。新华社引述中国驻印度大使乐玉成的话说，中印两国在莫迪访华期间将签署的经贸合作合同总值"初步估计不会少于100亿美元"。 印度总理莫迪参观西安兵马俑。 BBC中国编辑凯瑞（Carrie Gracie）分析说，拥有4万亿美元外汇储备的中国马上要透过亚洲基础设施投资银行大洒金钱，而印度则希望获取中国资金与基建技术。 据报道，中国国家主席习近平将亲自到西安迎接莫迪（印度总理莫迪参观西安兵马俑）。 印度总理莫迪抵达西安国际机场。 莫迪（左二）在行前强调两国的历史渊源。 凯瑞说，莫迪此行将要面对跟其他中国邻邦一样的挑战：如何与和蔼可亲的狮子确立共同利益，而又不怕狮子转瞬发怒。 目前，中国是印度最大的贸易伙伴，2014年双边贸易总额达710亿美元。不过，印方数据显示，印度对华贸易逆差从2001财年约10亿美元飙升至去年的380亿。 德里尼赫鲁大学东亚研究中心教授谢钢（Prof Srikanth Kondapalli）稍早前撰文说，莫迪此行须获得中方保证开放其市场，并制定有时间框架，实现削减印度对华贸易逆差的路线图。 莫迪到访陕西西安被称为对习近平到访古吉拉特的回访。 "西方渲染对抗" 北京在莫迪抵达前在边界争议上并未摆出强硬姿态。中国外交部发言人华春莹星期三（13日）说："双方对于早日解决边界问题都有积极意愿，也都付出了积极努力。早日解决边界问题是两国政府和人民的共同期待，也符合双方的共同利益。" "但边界问题是历史遗留问题，并非一朝一夕可以解决。目前双方都致力于通过中印边界问题特别代表会晤机制以及一系列涉边机制保持密切沟通，相关谈判取得了积极进展。" "我们愿与印方继续坚持不懈推进边界谈判进程，争取早日找到一个双方都能够接受的、公平、合理的解决方案。在最终方案达成之前，双方将继续共同努力，保持边境地区的和平与安宁，这符合两国的共同利益。" 中共《人民日报》旗下《环球时报》星期四则指责"西方媒体渲染中印对抗"。文章点名批评说："印度国内劲吹中印关系暖风之际，美国《时代》周刊等西方媒体试图讲述‘另一个中印故事'，制造一股‘寒流'。" 《环球时报》引述中国现代国际关系研究院南亚东南亚研究所副所长李莉说，"只能说西方媒体仍抱着冷战的对抗思维，而这样看待和理解中印关系已经过时了"；德国柏林亚洲问题专家夫罗里扬对该报说，西方媒体谈论中印"敌对""是一种酸涩"。

新华社则在一篇观察文章中说："随着双方共识与合作意向的对接和落实，中印经贸合作有望开启‘龙象共舞'新篇章，并助力亚洲经济迈向繁荣。"