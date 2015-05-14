哈萨克斯坦企业家协会副主席：哈中合作前景光明

哈通社阿斯塔纳5月14日电（记者阿布阿斯哈尔）题为"一带一路"的哈中商业论坛今日在阿斯塔纳举行。中国广东省政企代表团和"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会代表参加论坛。

企业家协会副主席努尔詹•阿利塔耶夫在论坛上讲话说，目前西方国家经济持续低迷，欧洲国家的对外投资力度已大大下降。因此，当前拥有雄厚投资能力的中国将目光投向哈萨克斯坦对我们来说是非常有利的。哈中经济合作正在逐年扩大和递增，我们认为中国是值得信任的合作伙伴。

阿利塔耶夫表示，广东作为中国的经济大省，在制造业和高新技术产业方面拥有丰富的经验。到访我国并出席今天论坛的广东省代表团希望全面了解我国的投资环境，并有意对我国进行投资，开设合资企业。

阿利塔耶夫指出，哈萨克斯坦具有非常优越的地理位置和投资环境，进入哈萨克斯坦市场意味着同时也进入了拥有1.7亿人口的欧亚经济联盟的浩大市场。"中方在哈投资办厂，其产品可以畅通无阻的进入俄罗斯市场。也就是说，凭借优良的投资环境和地理位置，哈萨克斯坦完全可以成为中方企业进入欧亚经济联盟市场的大门，"他说。（编译：吴然）