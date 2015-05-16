弗洛伊德裸体画拍卖创下个人最高价纪录

哈通社阿斯塔纳5月16日电 据BBC报道，英国画家卢西安•弗洛伊德（Lucian Freud）一幅真人大小的裸体画在纽约拍卖会卖出5,620万美元（3,560万英镑）的价格，创下这位已故画家作品价格新纪录。

这幅《休息中的救济金管理员》（Benefits Supervisor Resting）图中的裸体女性是身材圆润的苏•蒂利（Sue Tilley）。 弗洛伊德1990年代以苏•蒂利为模特，一共画了四幅肖像画。 因为体形庞大而被人称作"大苏"（Big Sue）的苏•蒂利当时以一天20英镑的酬劳担任弗洛伊德的模特。 最高纪录 2008年，另外一幅《沉睡中的救济金管理员》（Benefits Supervisor Sleeping）拍卖时卖出了3,360万美元（2,120万英镑）的价格。 当时弗洛伊德仍然在世，而这幅画也创下当时在世艺术家作品最高价格的纪录。 弗洛伊德以画肖像和裸体而出名，他的作品经常被形容为近乎丑化，甚至让人感觉不舒服。 他是著名心理分析家西格蒙德•弗洛伊德（Sigmund Freud）的孙子，10岁时随家人移居伦敦，是英国最受尊重的艺术家之一，2011年去世，享年88岁。