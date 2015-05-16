哈萨克斯坦同中国将加强在清洁能源领域的合作

哈通社阿斯塔纳5月16日电 据能源部消息，哈萨克斯坦-中国"发展清洁能源"合作研讨会14日在阿斯塔纳召开，此次研讨会由中国广核集团（China General Nuclear Power Group）牵头组织。

哈中两国企业就开展在核电生产、工程建设、科技研发、核燃料供应保障体系等核能领域合作进行了讨论，中方参会人员还向哈方介绍了中国当前的核能利用情况，重点推介了中广核集团等中国企业在核能、风能、太阳能等清洁能源领域的发展优势和竞争力。中方表示，愿与哈萨克斯坦合作伙伴一起，通过互利共赢的方式，进一步拓展在核电、风电、太阳能等清洁能源领域合作，为哈萨克斯坦经济社会发展和实现"绿色经济"梦想共同努力。

据悉，2014年12月14日，在两国总理见证下，哈萨克斯坦原子能工业公司与中广核签署了关于扩大和深化核能领域互利合作的协议，计划在哈建立合资企业生产核燃料组件。该项目已成为哈中在清洁能源领域合作的标志性项目。 哈萨克斯坦能源部、欧亚大学、萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金、萨姆鲁克电力公司、哈萨克斯坦原子能工业公司、哈萨克斯坦国家电网管理公司等相关部门和企业代表参加此次研讨会。（编译：塔尔）