哈萨克斯坦车手回到阿拉木图 环球旅行圆满结束

哈通社阿拉木图5月17日电 哈萨克斯坦27岁的车手马赫江•萨戈姆巴耶夫利用一年时间周游世界，于16日回到自己的出生地——阿拉木图。

萨戈姆巴耶夫的亲朋好友、自行车运动爱好者、为此次环球旅行提供资助的哈萨克地理协会代表以及媒体记者在共和国广场为他举行隆重的欢迎仪式，对车手的壮举表示敬佩。骑着自行车冲过终点线时，萨戈姆巴耶夫兴奋地叫了起来，他激动地说："我回来了！" 在接受记者采访时萨戈姆巴耶夫说，虽然历尽千难万险，但他从未想过回家，并且为完成自己埋藏心底的梦想感到自豪。 萨戈姆巴耶夫说："历时一年，我周游了四大洲22个国家，根据天气情况，每天骑行100至200公里，在路上有时住普通宾馆，有时免费住在当地居民家里或自己携带的帐篷里，每天开支平均5至10美元，当然路上遇到了许多困难，骑车环游世界能学到很多书本上学不到的东西，常常是早晨不知道下午会发生什么事情。但最大的问题之一，就是孤单。" 萨戈姆巴耶夫说："难忘的事情说不完，风餐露宿是家常便饭，个中辛苦更是常人难以想象，在土克曼斯坦，我遇到了43度的高温，这比体温还高，说实话，我还从未遇到过这样的炎热，差点没让我当场晕过去。在巴塞罗那一家宾馆，在办理住宿手续10分钟不到的功夫，停放在宾馆门口的自行车被盗，无奈之下，我只能求助于阿拉木图自行车队，他们立即汇来钱，解决了问题。在哥伦比亚一不小心踩空，摔了个四脚朝天，差点没摔断肋骨。在中国，被两条藏獒从背后袭击，幸亏有人相助才捡回一条命，且伤势还不严重，没有影响前行，并平安回到祖国。" "从小的方面来说，这是我个人的梦想，从大的方面来说，这是展示一个国家一个民族的力量、能力、毅力和勇气，" 萨戈姆巴耶夫说。 萨戈姆巴耶夫表示，他骑车环游世界就如同爱心接力，一路上有许多人请他吃饭，请他住宿，给他捐款。所以这个功劳不是他一人的，是大家的。有很多印象比较深的事情，现在回想起来，最难忘的不是遇到的各种各样的困难，而是陌生人在你需要帮助的时候给予的帮助。 萨戈姆巴耶夫说："除了越洋跨海需要乘坐飞机或轮船外，其余的路程都是全称骑行。沿途各国人民无不热情好客，情真意切，尤其是伊朗人民，让人十分感动。只要说到自己来自哈国，他们就会提出有关哈萨克斯坦的许多问题，我也一路向当地居民宣传介绍了哈萨克斯坦，当然，也有许多人还不知道哈萨克斯坦。此次环球骑行对我了解沿途各国人民的语言、文化、风俗帮助很大，也学会了很多东西，积累了许多经验。 值得提醒的是，萨戈姆巴耶夫是2014年5月1日从阿拉木图共和国广场出发，开始了自己的单人不间断环球之旅。他还表示，如果条件允许，他还将继续用自己的长途骑行宣传哈萨克斯坦 、宣传阿斯塔纳世博会。（编译：元珍）