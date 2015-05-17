印度总理访问蒙古 两国关系升级

哈通社阿斯塔纳5月17日电 据BBC报道，正在蒙古访问的印度总理莫迪周日（5月17日）与蒙古总理其米德•赛汗比勒格会谈，双方将关系提升为"战略伙伴"关系。

莫迪赞扬这个资源丰富的国家是"全球民主新亮光"，还说两国"与亚太地区的未来关系密切"。 法新社在报道莫迪对蒙古为期三天的访问时评论认为，"在两国提升关系之际，印度力图在中国大陆后院强化自身影响力"，"蒙古正在寻求抗衡中国在这个内陆国家日益增长的影响力"。 两国领导人签署了一项联合声明，将双边关系提升至"战略伙伴"层级；蒙古在一年前与中国也成为"战略伙伴"关系。 其他协议包括印度提供10亿美元的信贷额度，用以支持蒙古扩大基础建设，并承诺加强边界安全与国防合作。 蒙古也希望强化与日本的关系，并与邻国俄罗斯维持贸易关系。 这是印度和蒙古建交建交近60年来，印度总理第一次访问蒙古。 印度有媒体注意到，莫迪在访问蒙古期间表示，蒙古是印度"东方行动政策"（Act East Policy）的一部分，"两国可以合作，帮助推进地区的和平、稳定和繁荣"。 蒙古总理赛汗比勒格称，印度是蒙古的"精神层面的邻国"。对此莫迪回应表示，"我们深感荣幸，并将永远承担这一荣誉带来的责任。" 印度总理莫迪周六结束了在中国的访问。 在他访华期间，两国签署数百亿美元协议。 莫迪5月18日结束在蒙古的访问后，还将前往韩国。