哈萨克老奶奶周游世界成网络红人

哈通社阿斯塔纳5月19日电 周游世界并在Facebook上分享自己照片的一位哈萨克老奶奶列娜•托赫森巴耶娃，日前成为了广受欢迎的网络红人。

"80岁！伦敦、泰国、法国、西班牙......她还玩遍了迪斯尼乐园里所有的游乐项目！这就是我的奶奶！"这是老奶奶的孙女在这位老人拍摄于Fashion park的照片下的评论。不到一个小时，这张照片获得了1300多赞，并被转发了430多次。很多人在图片下留言，希望能看到更多关于老奶奶旅行经历的图片。

80岁的老奶奶列娜对采访她的记者说："我第一次去伦敦是在79岁的时候。其实一开始我是拒绝的，但我的孙儿们说服了我，而且旅行的感觉真的很不错。旅途中并没有因为饮食遇到什么困难，因为我从家里带了不少熏马肉和熏马肠，而且当地饮食也不是很差嘛。后来我还和孩子们一起去泰国度假，当地人说的话我一句都听不懂，所以他们用当地语言跟我说话时，我就用哈萨克语回答他们。泰国人喜欢吃些虫子什么的，那个我可不敢吃，只喝了点汤。" 老奶奶的孙女阿依登•托赫森巴耶娃跟人们讲述了旅行途中的不少轶事，包括有一次差点和奶奶走丢。"有一天我们把奶奶搞丢了，吓得我们到处去找，问了好多人。后来才知道奶奶是一个人跑去游泳了，她老人家特别喜欢游泳。"

据老奶奶的孙女介绍，旅途中老人几乎不知道什么是疲倦，睡眠也非常好。"奶奶什么都不愿意落下，在迪斯尼乐园的时候，她还座了过山车，虽然身边一个美国家庭告诉我们这种娱乐项目对老人不合适，可我奶奶一点都不害怕。"阿依登说。

老奶奶无论走到哪里，都坚持身着哈萨克民族服饰。据老奶奶的孙女说，奶奶最喜欢和家人一起去做客、旅行。她的孙女阿依登说："旅行费用是父亲承担的，每次旅行我们都努力省着点花。明年奶奶还计划去麦加一趟，我相信一切都会顺利的。"（编译：塔尔）