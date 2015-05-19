阿斯塔纳大雨成网民恶搞对象

哈通社阿斯塔纳5月19日电 5月16日开始的大范围降水给首都阿斯塔纳市民带来了不小的麻烦，导致至少数十条街道被积水淹没。

大雨和积水对市民的出行造成了一定的影响，不少人不得不涉水通过一些积水严重的街区。

一些阿斯塔纳市民拍下了被积水淹没街道的照片，上传到了互联网上，随即引来大量网民的关注。网友们纷纷留言吐槽，称草原之都阿斯塔纳与意大利水城威尼斯几乎没有什么区别。 随着吐槽的升级，很快，网上出现了漫画家昂萨根•穆斯塔法作品《水城阿斯塔纳》。画中一对青年男女在巴依铁列克观景塔边泛舟漫游，卿卿我我，充满了讽刺意味。一些网友还留言表示，哈萨克斯坦终于有"出海口"了。

其他一些通过PS制作的图片则将各种船舶放置在了阿斯塔纳的街头，甚至还有一张图片将阿斯塔纳放在了惊涛巨浪当中。 对于大雨过后出现大范围积水的原因，阿斯塔纳市公共设施管理局有关负责人加苏兰•拜加诺夫解释说："这主要是由于市区下水道系统管道过细所致。" 据悉，气象部门表示，虽然大风大雨天气在这一时期是正常现象，但此次大范围降雨的降水量远远超过了正常水平。（编译：塔尔）