泰国前总理英拉渎职案在曼谷开审

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据BBC消息，泰国前总理英拉的渎职案周二（19日）在首都曼谷的一家法庭开审。

英拉本人在审判开始时短暂出庭，对被控渎职表示无罪。并对聚集在法庭外的人群表示，她将证明自己是无辜的。 英拉任内推动的大米补助计划引起极大争议。她被指控疏忽职守，如控罪成立，最高刑罚监禁十年。 泰国宪法法庭于2014年5月裁定英拉滥权罪成立，英拉因此下台。示威持续数星期后，军队夺权主政。 今年一月，军政府任命的立法议会对英拉进行弹劾。由于英拉早已下台，此次弹劾只属追溯性质。她亦被剥夺政治权利五年。 英拉所属的政党长期受到农村的支持。她推动的补助计划，以高于市场一倍的价钱向农夫购入大米，花费数十亿公帑。 英拉说她没有参与计划的日常运作，并表示计划只是帮助农村的贫穷人口。 哥哥支持 在英拉渎职案开审之际，已经很少公开露面的泰国前总理他信在韩国首尔表示，他坚信在泰国"民主必胜"。 英拉是泰国前总理他信的妹妹。2006年泰国发生政变，他信下台，自此流亡海外。不过其家族于泰国仍深具影响力，亲他信政党自2001年起的选举都赢得胜利。 英拉案下一次开庭日期定在7月21日