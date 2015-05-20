埃及军警被指利用性暴力手段执法

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据BBC报道，国际人权联盟（International Federation for Human Rights）指责埃及政府默许军警"大规模、系统性使用性暴力"对待在押人员。

一份由联盟发表的最新调查报告称，作为"彻底根除"公众抗议示威活动的手段，埃及军警大规模对被捕的男女老少使用性暴力。 报告说，很多被捕的示威者都被强行做"贞节测验"，被强奸和轮奸。 埃及内政部表示，他们在仔细研究报告之前对上述指称"无可奉告"。 调查还指出，自从埃及军政府通过政变接管政权以来，军警使用利用性暴力手段的事例激增。 报告还说，由于政府优先考虑消除民间抗议，因此性暴力犯罪的军警几乎不会受到任何惩罚。 女生受辱 一位接受调查采访的埃及女学生申诉说，她在一次抗议活动中目睹身边女友被军警调戏；军警抓住女友的乳房乱摸。 这位女生当时挺身制止说："你们如果想要逮捕她可以，但你们无权乱摸她的胸部"。 结果又有几名军警过来抓住她，并对她也当众侮辱。 当被抓到警车中时，这位女生先是遭到群殴，然后被轮奸，直至吐血昏迷为止。 政府默许 报告执笔者说，他们虽然没有证据能证明埃及政府直接授权军警对抗议者采取性暴力手段，但是军警如此大规模地、公开地对抗议者实施性暴力，没有高层默许是不可能的。 报告还指出，受害者的申诉根本得不到结果，埃及的司法系统对任何相关申诉往往不了了之；不断控诉的人还会继续受到来自军警的报复威胁。 性暴力在埃及民间也是一个长期存在的问题； 特别是前总统穆巴拉克下台之后，性暴力事件数量猛增。 现任总统塞西在公众场合多次谴责过性暴力，并多次呼吁民众"恢复社会道德"。