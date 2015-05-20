戛纳电影节被指拒绝嘉宾穿平底鞋入场引争议

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据BBC报道，戛纳电影节众星云集，受关注的除了明星和电影之外，出席盛典的嘉宾的鞋子也成为了争议点。

前来出席电影节活动的左脚局部截肢的电影制片人瓦莱利亚•里希特，说她因为没有穿高跟鞋而被拒之门外。 她告诉BBC英国广播公司5 Live电台，红地毯现场工作人员对她说："不，不，这是不行的，你不能这样入场。" 里希特作此表示前，主办方曾经被指责不让穿平底鞋的明星进场。 予以否认 不过，主办方否认高跟鞋是正式着装的一部分。 主办方发言人说，有关方面已经"提醒"场务员这一点，意味着穿平底鞋的妇女也可以入场。 影星艾米莉·布朗特穿平底鞋出场，她对穿高跟鞋的规定感到很失望 然而，很多电影节观众都声称，看到有穿平底鞋的女士被拒诸门外。 制片人阿西夫•卡帕蒂亚的妻子也曾被拒，但最终还是得以入场。卡帕蒂亚制作的关于英国已故流行歌星艾米•怀恩豪斯的电影今年在电影节首映。 里希特告诉BBC，因为她的左脚掌和大趾被截除，所以如果她穿着高跟鞋就"不保持身体平衡"。 屡被截停 在上周六格斯•范•桑特的电影《树海》的首映礼上，她被截停四次。 "工作人员指着我的鞋，明显是我的鞋子造成了问题。"虽然她最后获准入场，但是，她说，情况对他们来说有点尴尬。因为她有一个显而易见的原因不能穿高跟鞋。" 里希特同时表示，她的许多同事因为穿平底鞋而被拒绝入场。 英国明星艾米莉•布朗特表示，她认为传闻中的、主办方涉嫌禁止平底鞋的做法很让人失望。她的最新影片Sciario在电影节中亮相。 "说实话，每个人都应该穿平底鞋，不应该穿高跟鞋呢。这是我的观点，我只是喜欢匡威运动鞋。" 然而，艾米莉还是穿着高跟鞋参加了她的电影首映礼。 "纯属谣言" 电影节总监蒂埃里•弗雷莫已经表示，戛纳对高跟鞋的禁令是"谣言"和"毫无根据"的。 他在推特社交网站上说，"对于走红毯阶梯来说，要求并没有改变，我们要求正装出席，不准吸烟。但没有说过不能穿高跟鞋。" 但今年戛纳电影节所卷进去的争论是令有关方面尴尬的，因为电影节正在努力解决性别歧视。