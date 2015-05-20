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20:16, 20 五月 2015 | GMT +6
强风席卷北哈州 大树折断屋顶被掀翻
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哈通社彼得罗巴甫尔5月20日电 5月20日凌晨至午后，受一个风暴系统影响，北哈州部分地区出现大风天气，最高阵风时速达120公里。数棵大树和电线杆被风吹折，一些房屋的屋顶被全部掀翻，部分粮仓也出现破损。但幸运的是，强风没有造成人员伤亡，也没有带来大的经济损失。
标签:
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