强风席卷北哈州 大树折断屋顶被掀翻

哈通社彼得罗巴甫尔5月20日电 5月20日凌晨至午后，受一个风暴系统影响，北哈州部分地区出现大风天气，最高阵风时速达120公里。数棵大树和电线杆被风吹折，一些房屋的屋顶被全部掀翻，部分粮仓也出现破损。但幸运的是，强风没有造成人员伤亡，也没有带来大的经济损失。