阿塞拜疆铁路公司总经理：巴库-第比利斯-卡尔斯铁路隧道工程符合哈萨克斯坦企业利益

哈通社阿斯塔纳5月21日电 据哈萨克斯坦国家铁路公司消息，阿塞拜疆铁路公司总裁贾维德•古尔巴诺夫说，阿哈两国运输合作是双方经济合作领域优先考虑的方面。巴库-第比利斯-卡尔斯铁路通车后，将大大提升里海过境走廊的运输能力。

他说："阿塞拜疆政府高度重视这一工程，它关系到我们两国经济合作。这个工程投入运行后将大大促进地区经济贸易的发展，也符合哈萨克斯坦企业利益，因为，对哈萨克斯坦这样没有出海口的国家来说，向高加索方向发展是非常有利的。" 古尔巴诺夫说，阿塞拜疆对哈萨克斯坦生产的机车很感兴趣，去年，阿塞拜疆与哈萨克斯坦电力机车有限责任公司签订了购买50辆电力机车的合同。现在正计划购买内燃机车，第一部最少购买10辆。 他说："哈萨克斯坦正在运输领域实施一些大项目，其中重点之一是"霍尔果斯东大门"经济特区基建项目。我们愿意在该地区从事集装箱运输业务，因为，过份依赖石油领域是不妥当的。哈萨克斯坦和阿塞拜疆是中国通向欧洲的必经之路，目前我们正在为开拓这条路做努力。"（编译：夏力）