路透社：蒙古仰赖中国协助 并等待铜矿投资为经济注入活水

哈通社阿斯塔纳5月21日电 据路透社消息，对银根短缺的蒙古来说，扩大规模65亿美元奥尤陶勒盖铜金矿(OYU Tolgoi)的协议，是迈向经济企稳的一大步，但该国在仰赖中国协助提振其财政的同时，也在等待投资增加来为经济注入活水。

力拓(RIO.L)(RIO.AX)周二表示，已达成一项开发蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的协议，从而结束该矿两年的搁置。由于在该矿露天开采部分开始运作后，力拓和蒙古就成本和税收产生争议，该矿的地下部分被推迟。 在搁置期间，外资避开投资蒙古，而煤出口下滑，也导致该国储备短少。 矿藏丰富的蒙古极度仰赖矿业，景气因而大起大落，并因外部流动性疲弱的疑虑而遭到评等机构降评。 2014年国外投资锐减87%，这也使得该年的成长率从前一年的12.3%降至7.8%。中国曾与蒙古央行签订换汇协议，协助其维持一定的储备水准，帮助蒙古避开了经济崩跌。 奥尤陶勒盖铜金矿项目是蒙古最大的单一外资投资案，而其与力拓的协议，重燃了对其他搁置项目将重启的希望。 "大型项目推高了长期增长平衡点，"蒙古央行(Bank of Mongolia)首席经济学家Sandagdorj Bold谈到此项目将重振海外投资憧憬时向路透称。 同时，Bold还称，与中国的互换协议"是缓解国际收支压力影响的工具之一。" 此份互换协议与信贷额度相似，也要向中国央行支付费用和利息，但不像国际援助那样有很多附加条件。"价格很合理，"Bold称，并补充道他无法透露协议条款。 **繁荣与衰退** 全球大宗商品价格和海外投资跌宕起伏，让蒙古经济这几年在繁荣与危机之间摇曳。 由于全球危机导致铜价暴跌，蒙古2009年耗尽储备，需要从国际货币基金组织(IMF)和其他国际贷款人那里获得援助贷款，并启动奥尤陶勒盖矿(Oyu Tolgoi)的第一阶段，以避免爆发全面危机。 之后，在煤炭价格上涨及铜价反弹的带动下，蒙古经济增长在2011年创下17.5%的峰值，但近几个月经济却受到冲击，因主要贸易伙伴--中国的经济放缓，而且政府干预使得投资者对矿业的兴趣较三年前减弱。 "蒙古政府此前认为，全球金融危机过后大宗商品价格上涨是长期趋势，"荷兰国际集团(ING)驻新加坡首席亚洲分析师Tim Condon在一份研究报告中称。"蒙古是铜业和煤业领域的沙特阿拉伯这种民粹主义观点，推动该国与外国投资者的谈判。" 最近这轮经济低迷已经促使IMF发出警告，称蒙古外汇储备可能降得太低，无法为贸易逆差筹措资金，凸显了与中国互换额度的重要性。 亚洲开发银行资深分析师Lkhagvasuren Amar根据3月央行数据估计，蒙古已经动用相当于17亿美元的外汇互换资金。互换规模最高额度为25亿美元。 "我认为这是一个非常稳健的缓冲，"Amar说。