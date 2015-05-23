网上热议的阿斯塔纳男子雨中泛舟视频证实为假（视频组图）

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据阿斯塔纳市内务厅消息，近日，一段声称拍摄于阿斯塔纳大雨期间，内容为一名男子在积水道路上划船前行的视频片段在网络上引起热议。但该视频片段实际拍摄地点并非阿斯塔纳，而是俄罗斯城市乌法。

据阿斯塔纳市内务厅证实，这段由Youtube 用户Madiana KazNUI 上传的名为《阿斯塔纳男子雨中泛舟》的视频，实际拍摄地点位于俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法市，拍摄时间为2013年8月19日。同时，内务厅相关负责人也提醒，我国道路交通管理法规有明确规定，在政府未发布大型自然灾害紧急情况下，以非救援目的在城市公共道路中使用船只，将因触犯法律缘故而面临处罚。 5月16日-18日的强降雨给首都阿斯塔纳市民带来了不小的麻烦，曾导致至少数十条街道被积水淹没。大雨和积水对市民的出行造成了一定的影响，不少人不得不涉水通过一些积水严重的街区。这一事件后来成为了网民们吐槽的焦点，除了之前提到的视频之外，还有不少网民发布经过PS的图片和相关漫画作品，以表达对市区严重积水的不满。

对于大雨过后出现大范围积水的原因，阿斯塔纳市公共设施管理局有关负责人加苏兰•拜加诺夫曾解释称："这主要是由于市区下水道系统管道过细所致。"气象部门也表示，虽然大风大雨天气在这一时期是正常现象，但此次大范围降雨的降水量远远超过了正常水平。 据悉，大雨过后，阿斯塔纳市政部门共抽取排放了45000立方米的积水。（编译：塔尔）