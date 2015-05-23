新丝绸之路大学联盟在中国西安成立 纳扎尔巴耶夫大学加入

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据中新社报道，由中国西安交通大学倡导并发起的"新丝绸之路大学联盟"22日在西安揭牌成立，来自22个国家和地区的近百所加盟高校发布《西安宣言》，推动盟校之间的友好合作。

宣言称，"联盟"将弘扬"和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢"的丝绸之路精神，共建教育合作平台，推进区域开放发展。联盟将以"丝绸之路学术带"为内涵，推动盟校之间在校际交流、人才培养、科研合作、文化沟通、政策研究、医疗服务等方面开展形式多样的友好合作，增进各国人民之间的理解和友谊。 2015年1月22日，在首届"丝绸之路高端论坛"上，西安交通大学校长王树国首倡"丝绸之路学术带"，向来自世界12个国家的100余位与会嘉宾和专家，发出了"加强高等教育合作，携手共创美好未来"--创建新丝绸之路大学联盟的倡议。 倡议得到了纳扎尔巴耶夫大学、中国哈尔滨工业大学、香港理工大学、莫斯科鲍曼国立技术大学、法国中央高等电力学院、意大利米兰理工大学、英国利物浦大学、巴基斯坦科技大学、新加坡国立大学、韩国釜山大学、泰国清迈大学、芬兰坦佩雷理工大学等22个国家和地区的近百所大学自愿加入该联盟。

西安交通大学党委书记张迈曾在揭牌仪式上表示，"联盟"的成立，意在扩大交流规模，提升交流水平，构建全方位、多层次、宽领域的教育交流与合作平台；加大科学研究和高层次人才培养方面的合作力度；加强彼此区域性、政策性的合作研究。