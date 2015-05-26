参议院议长托卡耶夫会见伊朗和捷克驻哈大使

哈通社阿斯塔纳5月26日电 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫于25日会见了伊朗驻哈大使莫基塔巴•达米尔奇卢和捷克驻哈大使艾丽什卡∙吉戈沃娃。

托卡耶夫在同伊朗驻哈大使达米尔奇卢会晤时，双方就哈伊双边关系、议会间合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。托卡耶夫对达米尔奇卢在哈工作给予高度评价，并表示，相信达米尔奇卢大使卓有成效的外交工作将为哈伊两国双边互利合作进一步发展提供新的动力。 达米尔奇卢大使对哈萨克斯坦圆满举行总统大选表示了祝贺。他说，伊朗高度重视同哈萨克斯坦的关系。哈萨克斯坦作为中亚地区的大国，是维护地区稳定与和平的重要力量。纳扎尔巴耶夫总统的再次当选，不仅证明了哈萨克斯坦人民对其政策的支持，也为地区持续稳定发展提供了有力的政治保障。 托卡耶夫向达米尔奇卢介绍了将在阿斯塔纳召开的第五届世界和传统宗教领袖大会的有关筹备情况，并表示，促进伊斯兰教学派团结世界大会秘书长阿亚图拉•穆赫辛•阿拉基出席本次大会具有重要意义。 双方还就纳扎尔巴耶夫总统访伊事宜进行了讨论。托卡耶夫表示，相信纳扎尔巴耶夫总统此次访伊，必将使两国各领域的双边务实合作迈上一个新的台阶。 托卡耶夫在同捷克驻哈大使艾丽什卡∙吉戈沃娃会晤时，双方就哈捷双边关系、议会间合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。 托卡耶夫向吉戈沃娃介绍了哈萨克斯坦国家建设"百步计划"及"光明大道"经济计划的相关情况，并强调，这些计划将为外国投资者进入哈萨克斯坦创造良好的投资环境。 捷克大使对哈萨克斯坦计划建设的金融中心表达了浓厚的兴趣，并表示，哈萨克斯坦议会通过的向友好国家提供资金援助的法案，使哈萨克斯坦成为了诸多国家的典范。（编译：塔尔）