俄罗斯拒绝德国保守派议员入境 德方抗议

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据路透社消息，德国周一就其议员维尔曼（Karl-Georg Wellmann）被拒绝入境向俄罗斯提出抗议，德国外交部称该决定令人无法接受。

维尔曼是德国总理默克尔所在的基督教民主党成员，也是德国-乌克兰议员联盟组织负责人。今年早些时候，他因俄罗斯支持乌克兰分离主义分子而将其称之为"好战国家"。 曾呼吁加强对俄制裁的维尔曼向路透表示，他周日一整晚都待在莫斯科一个机场的中转区域，第二天早上飞回了德国，他被告知在2019年前不准进入俄罗斯。他表示，俄方没有给出任何理由。 他表示，他持有进入俄罗斯的外交护照，本打算与俄罗斯和德国大使馆官员会面。 "我并未打算见任何（俄罗斯）反对派领袖或者示威者，"他向路透表示。"很明显我是遭到了某些权势人物的阻挠。" 德国外交部称，德国政府已向俄罗斯驻柏林大使发出抗议，德国驻莫斯科大使Ruediger Freiherr von Fritsch也已向俄罗斯外交部递交抗议。 "从德国政府的角度看，俄罗斯拒绝维尔曼入境令人无法理解和接受，"德国外交部一位发言人称。"德国希望俄罗斯取消不让他入境的决定。" 俄罗斯外交部拒绝置评，称其政策规定不允许讨论拒绝入境事宜。俄罗斯联邦移民局拒绝立即发表评论。