瑞士警方拘捕多名国际足联高官

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据BBC报道，瑞士警方在苏黎世逮捕多名国际足联（FIFA）高级官员，调查这个国际足球最高管理机构在美国的腐败指控。

有关方面透露，警方从巴尔拉克酒店接待处取走官员入住的房间钥匙，然后上楼进行拘捕 当地时间周三（5月27日）凌晨，警方在苏黎世一家酒店内采取拘捕行动。 有关指控包括在过去20年中的洗钱、诈骗以及电信欺诈等罪行。 国际足联各官员原定在周五（5月29日）于苏黎世举行年度会议，现任主席塞普•布拉特将寻求获得第五届任期。 被捕的国际足联官员可能多达七名，官方尚未证实全部被捕人员姓名，但据称被捕人员当中不包括布拉特本人。 据《纽约时报》消息，被捕官员将会被引渡至美国。 目前已知的被捕人员包括（上排左起）：拉斐尔·埃斯奎维尔、尼古拉斯·莱奥兹、杰弗里·韦伯、杰克·沃尔纳、爱德华多·李、尤金尼奥·费格雷多、何塞·马里亚·马林 消息指被捕人员多达六名，但布拉特本人不在其中 该报消息指，便衣警员从巴尔拉克酒店（Baur au Lac）的接待处取走了官员入住的酒店房间钥匙，然后上楼进入客房。报道指逮捕过程以和平的方式完成。 身在苏黎世事发酒店的BBC记者里查德•康威（Richard Conway）报道说，已经证实的被捕人员当中包括中北美及加勒比海足协主席杰弗里•韦伯（Jeffrey Webb）。 被BBC记者现场目击被警方带走的其他国际足联官员包括： 原定于周五加入国际足联执行委员会的哥斯达黎加足协主席埃德华多•李（Eduardo Li）； 南美洲足协主席、乌拉圭人尤金尼奥•费格雷多（Eugenio Figueredo）； 国际足联俱乐部委员会成员、巴西人何塞•马里亚•马林（Jose Maria Marin）。记者目睹警方提着他的行李箱，以及用塑料袋装着的个人物品。 国际足联发言人表示，事情具体状况仍有待进一步了解。 瑞士联邦司法办公室（FOJ）周三在一份声明中说，美国当局怀疑有关官员在这些年中涉嫌受贿超过100万美元。 该办公室表示，有关人员"怀疑在1990年代至今期间受贿和收受佣金"，正在协助调查。 声明还表示，有关罪行是在双方同意的前提下发生，并且赃款是在美国境内的银行户口准备的。 BBC体育部了解到，有关官员所管理的国际足联属下机构收受体育媒体公司和市场推广机构的贿赂，并提供拉丁美洲足球赛事的官方媒体、市场赞助协议作为回报。 苏黎世警方将在今天代表联邦司法办公室对嫌疑人进行问讯。 瑞士当局已经立即批准了美国方面的引渡申请。 BBC了解到，布拉特的主席竞选对手、约旦王子阿里•本•侯赛因（Prince Ali bin Al Hussein）在周三稍后将和顾问商讨这次拘捕行动对周五选举的影响。 本月较早时，布拉特曾表示知道他的一些前同事正在接受调查。