萨金塔耶夫：蒙古国之行成果丰硕（图）

哈通社乌兰巴托5月28日电（记者萨德克•阿克加诺夫）5月26日至27日，第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫率团访问蒙古国。访问期间，萨金塔耶夫拜会蒙古国总统额勒贝格道尔吉，并同蒙古国总理赛汗比勒格和副总理呼列勒苏赫举行会谈。

在所有访问活动结束后，萨金塔耶夫在接受随行记者采访时表示，本次访问成果丰硕。 萨金塔耶夫说，5月9日，纳扎尔巴耶夫总统在莫斯科出席卫国战争胜利70周年庆典期间，同蒙古国总统额勒贝格道尔吉举行了会晤，就进一步推动哈蒙关系发展达成了广泛共识。我本次依据总统指示到访蒙古国的主要任务就是同蒙方举行会谈，落实两国领导人达成的共识。 萨金塔耶夫表示，在同额勒贝格道尔吉总统举行会晤时，我转达了纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候和访哈邀请。额勒贝格道尔吉总统愉快地接受了邀请。额勒贝格道尔吉总统表示两国拥有巨大的合作潜力，并强调，将双边关系提升至新的高度具有必要性。 萨金塔耶夫说，在同赛汗比勒格总理和呼列勒苏赫副总理举行会谈时，双方就加强两国在电力能源、铁路运输、公路建设等各类基础设施建设领域合作进行了深入探讨，并就进一步扩展哈蒙政府间委员会工作、推动两国各领域交流达成了共识。 萨金塔耶夫指出，哈方企业已经做好准备，愿同蒙方在能源、矿产、农业、金矿开采和加工、交通基础设施建设等众多领域开展合作。蒙方对哈萨克斯坦生产的机车表现出浓厚兴趣，就此方面合作我们还将进行进一步探讨。 萨金塔耶夫表示，蒙方希望加强同欧亚经济联盟的合作关系。5月29日，欧亚经济联盟将与越南签署关于建立自由贸易区的协议。这份协议将是欧亚经济联盟成立以来的首个自贸区协议。蒙方也对此类协议表现出浓厚兴趣。作为联盟创始国，哈萨克斯坦支持蒙方同欧亚经济联盟建立自贸区。 在谈及开通两国直飞航线的问题时，萨金塔耶夫说，虽然哈蒙两国是近邻，但遗憾的是，至今还未开通阿斯塔纳至乌兰巴托和阿拉木图至乌兰巴托的航线。目前这一问题已被提上议程，相信会有好的结果。 萨金塔耶夫还表示，蒙古国已经确认将参与2017年阿斯塔纳世博会。 据悉，随同萨金塔耶夫访蒙的高级官员和大型企业代表共20多人，其中包括经济一体化事务部部长加纳尔•阿伊特加诺娃、外交部第一副部长兼阿斯塔纳世博会专员热皮尔•卓史巴耶夫、投资和发展部副部长阿尔伯特•劳、农业部副部长叶尔梅克•阔谢尔巴耶夫以及萨姆鲁克-卡泽纳和巴伊铁列克等国有企业代表。（编译：吴然）