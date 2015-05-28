蒙古国副外长：愿同哈方加强军事领域合作

哈通社乌兰巴托5月28日电（记者萨德克•阿克加诺夫）陪同萨金塔耶副总理访问蒙古国的外交部第一副部长热皮尔•卓史巴耶夫26日同蒙古国外交部副部长娜瓦安尤登•沃尤乌恩达尔举行会谈，并签署2015-2016年两国外交部合作计划书。

沃尤乌恩达尔表示，发展同哈萨克斯坦的关系是蒙古国外交政策的优先方向之一。两国总统于今年5月份在莫斯科出席卫国战争胜利70周年庆典期间举行了会晤，就进一步深化蒙哈关系达成了广泛共识。两国议会间合作也正在逐步加深。今年2月份，蒙古国国家大呼拉尔代表团对哈萨克斯坦进行了访问，受到了哈方的热情接待。我们邀请哈萨克斯坦议会代表出席将于今年9月15-19日在乌兰巴托举行的欧安组织议会大会秋季会议。 卓史巴耶夫对蒙方支持哈萨克斯坦入世、竞选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国席位等表示了感谢。他说，哈蒙两国拥有巨大的合作潜力，尤其是在贸易、矿产、农业以及金融领域。同时，双方还应加强在教育和人文文化领域的合作。 沃尤乌恩达尔说，蒙方愿同哈方扩大军事领域合作。哈萨克斯坦积极参与了多项联合国维和行动，蒙方希望同哈方开展这一领域的经验交流。与此同时，蒙方期待同哈方积极开展各类军事演习和军事人才培训等方面的合作，希望蒙方人员能够到哈萨克斯坦军事高等学府学习进修。 卓史巴耶夫介绍了包括军事改革和武装力量升级等在内的哈萨克斯坦各项军事政策。他说，我国空军在各项指标中表现良好，相信在这一领域双方拥有良好的合作前景。总体来说，哈蒙两国在军事领域拥有非常广阔的合作前景。 据悉，哈萨克斯坦与蒙古国于1992年1月22日建交，2014年两国双边贸易额为5890万美元。（编译：吴然）