英华裔在叙利亚抗击伊斯兰国成微博英雄

哈通社阿斯塔纳5月29日电 据BBC报道，一名英国华裔男子前往叙利亚，成为一名抗击伊斯兰国（IS）激进分子的志愿者。

他在微博上刊登出自己每天日常的生活照和那里的经历后，立即在中国大陆的社交媒体上火爆起来。 这名叫黄磊的华裔小伙，使用的微博名为"LeiG7"。 据英国《每日电讯报》报道，黄磊前往叙利亚，成为反击伊斯兰国激进分子的国际志愿军的一员。 这些人当中有一些退役老兵，也有根本没有作战经验的人。他们和库尔德人一道打击伊斯兰国。 黄磊最近的一条微博是在5月23日上传的，照片显示黄磊和他的伙伴们高举缴获来的伊斯兰国的旗帜，显然是在打完一场胜仗后拍摄的。 黄磊在微博上写道："叙利亚北部终于被解放了！ 从ISIS的手中！ 我很幸运的夺取了IS的旗帜！ 我们赢了！ 虽然只是一小地方！" 星期四（28日）黄磊的这条微博就被转载了2万次。 从黄磊的微博中可以看出，他驻扎在叙利亚东北部的哈塞克省（Al-Hasakah）已经有3个多月。 据悉，黄磊是90后，今年才23岁。他很小的时候就从中国的四川省随父母移民英国。 他在英国的曼彻斯特大学获得了学士学位。 黄磊在接受媒体"全球眼"的采访时表示，自己不是英雄，也不想当英雄。 但是他说，"我很自豪的和一群来自世界各地的英雄一起对抗IS恐怖份子。来这里之前我考虑过很多事情，可是我觉得人生是不是要做一些有意义的事情，所以我来到了这里。我从一个不关心国际动态的宅男屌丝变为一个为了能保护其他人而拿起武器的战士。" 黄磊在微博中还写道："在叙利亚北部的这一段时间～ 发现了很多人不是因为枪伤而死,而是因为没有医疗兵帮他们止血！幻想我一个人在车后面慢慢的流着血孤独地死去～ 这真的很难受～ 这让我更加坚定想当战地急救人员：医疗兵! 在最前线fight也在最前线救人 ～ 希望我这小小的努力会拯救一些人吧。"