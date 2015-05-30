玛利亚•多玛利克——以色列军中的超级名模（图）

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据以色列媒体报道，日前该国一名名叫玛利亚•多玛利克的超模正式入伍，为国效力。

由于20岁的玛利亚•多玛利克模样标致、身材火辣，笑容迷倒众生，而且在Facebook和Instagram等互联网社交平台上也十分活跃，这位"美女战士"的照片很快爆红网络，粉丝数几天内就超过了10万。 有网友在其图片下留言称"这位女战士身材犯规啊！"，还有不少人表示"美丽果然可以拯救世界"。

据悉，以色列的兵役制度堪称"苛刻"。其《兵役法》规定，所有公民，除健康、宗教和生育等原因外，不分男女，年满18周岁必须服兵役。因此，以色列青年应征入伍的比例远远高于其他国家--男子高达85％至90％，女子高达50％以上。 以色列的兵役制度还被认为是最"男女平等"的。目前，全世界对女性实行普遍兵役制的仅以色列一家。除了些许特殊照顾，女性在军中同男性享有几乎完全相同的"待遇"。以色列《兵役法》规定，女性应征入伍可以自由选择加入包括一线作战部队在内的几乎所有兵种。以军的《管理条例》《训练条例》还强调，女兵的训练科目、考核标准、薪酬待遇等应与男兵一致。 而任何逃避兵役的人都会受到法律严惩，并受社会舆论谴责，此前就曾有一位以色列名模因被怀疑借假结婚逃避兵役而饱受舆论批评。（编译：塔尔）