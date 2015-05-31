格鲁吉亚前总统被任命为乌克兰州长

哈通社阿斯塔纳5月31日电 据BBC报道，格鲁吉亚前总统萨卡什维利被乌克兰任命为该国西南部的敖德萨州州长。

乌克兰总统波罗申科在宣布这一令人意外的决定时说，萨卡什维利已经获得了乌克兰公民身份。 萨卡什维利2008年至2013年期间曾担任格鲁吉亚总统，在其任内和西方结盟并与俄国发生短暂的战争。 他因为在格鲁吉亚进行了激进的改革受到赞誉，但目前的格鲁吉亚政府指责他滥用权力并要求将其引渡回国。 萨卡什维利否认格鲁吉亚当局的指控，并称有关指控出于政治目的。 波罗申科在敖德萨通过一次电视播放的节目宣布上述决定，萨卡什维利站在他的身边。 波罗申科说，此举有助于乌克兰当局限制该国寡头影响。 BBC驻基辅的记者斯特恩说，波罗申科的这一宣布让很多政治分析人士大感意外，很多人都无法理解他为何要任命一位外国的前总统管理该国一个州的事务。 斯特恩说，萨卡什维利是乌克兰政治的局外人，和敖德萨联系也不多，还有独断专行的名声，但萨卡什维利亲西方、主张改革并明显忠于波罗申科。 他说，无论这一决定是否明智，这都显示目前乌克兰政坛缺乏当地土生土长的候选人。 俄罗斯外交部人权、民主和法治问题代表多尔戈夫在接受俄新社采访时说："萨卡什维利这个人就是那么回事，问格鲁吉亚现政府对他的看法就一目了然。评论他是多余的"。 敖德萨并没有像乌克兰东部与俄国接壤的两个州卢甘斯克和顿涅斯克那样发生乌克兰军队和亲俄武装之间的激战，但敖德萨当地的亲政府和反政府势力也有尖锐 矛盾。2014年5月，当地工会大楼发生大火，烧死了被困在里面的42人，其中大多数是亲俄国人士。 莫斯科仍在要求调查敖德萨大火等与乌克兰政局变化的有关事件。