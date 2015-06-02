伊拉克总理：“伊斯兰国”进攻是世界的失败

哈通社阿斯塔纳6月2日电 据BBC报道，伊拉克总理阿巴迪（Haider al-Abadi）说，极端组织"伊斯兰国"（IS）武装分子在伊拉克的进攻是世界的"失败"。

阿巴迪还说，西方国家对俄罗斯和伊朗的制裁，让伊拉克很难购买武器，他说因此伊拉克"几乎没有"收到武器。 周二（6月2日），来自20个国家的部长们在巴黎针对如何打击IS举行会谈。不过，俄罗斯、伊朗和叙利亚并不在此会谈中。 近期，尽管美国所领导的联军不断进行空袭，但IS在伊拉克的扩张取得了进展。 在法国参加会议的官员们说，他们会谈的重点在重拾被IS占领的城市，且切断该组织的资金和士兵的流动。 更方便地购买武器 上月，IS在伊拉克最大省Anbar首府Ramadi，以及十分有战略意义的叙利亚城镇Tadmur的进攻中取得进展。 目前正在巴黎参加会谈的阿巴迪呼吁"全世界"都给伊拉克带来帮助，以阻止IS的进攻。但他说，伊拉克"没有获得很多的（帮助）。" "我认为这是这部分世界的失败。对伊拉克很缺乏帮助，且很少来自地面。" "空中协助并不足够，监视也很少。IS武装分子移动性强，且以小团体为单位行动。（但对这部分的帮助）并不足够。" 他同时还呼吁国际社会帮助伊拉克购买武器打击IS，并将伊拉克缺乏武器的情况归咎于国际社会对俄罗斯与乌克兰的制裁。 "资金被放在银行里，但我们并不能用此来买武器，"他说，"我们并不是向（国际社会）索要武器，但请让我们更方便地购买武器。"