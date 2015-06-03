中国拟打造自己的石油期货市场

哈通社阿斯塔纳3月6日电 据华尔街日报网2日报道，虽说中国4月份已经成为全球最大的原油进口国，但它仍缺少一样东西：中国自己的原油市场。

如果上海国际能源交易中心在上海自贸区推出一种计划已久的原油期货合约，那么这种局面今年可能改变。上海期货交易所理事长杨迈军今年早些时候称，新原油期货合约的交易可能于2015年启动。上海期货交易所是上海国际能源交易中心的合伙人之一。

在麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)分析师最近所称的大宗商品市场期货交易引擎从西方转移到东方的巨变中，在中国设立原油期货市场可能是一个新的里程碑。据麦格理称，中国交易所金属期货成交量有时已超过伦敦金属交易所的成交量。2014年成交量最大的20种农业大宗商品期货合约中有10种在中国交易所交易。

但对于筹建中的上海原油市场来说，能否取得成功将取决于如何去实现两个可能互相冲突的目标。

上海国际能源交易中心想要利用个人投资者可能带来的巨大利益。近年来，中国个人投资者对国内大宗商品市场（例如铁矿石、大豆等）投入了人民币数十亿元资金。上海国际能源交易中心还希望新原油期货合约也将成为全球原油价格一大基准，最终与美国得州中质油和英国布伦特原油期货平起平坐，虽然新合约将更多地反映亚洲原油市场的情况。

为了实现这一目标，上海的原油期货市场将成为中国国内第一个完全对外国投资者开放的大宗商品市场。Renovatio Commodity and Energy Fund能源顾问詹姆斯称，中国计划从国内市场参与者那里吸引资金，同时透过在上海建立的自贸区创造一种国际投资者也可以进行交易的合约。