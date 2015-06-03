土耳其或将诞生首位哈萨克族国会议员

哈通社阿斯塔纳6月3日电 土耳其大国民议会将于6月7日举行选举。据土耳其中央选举委员会公布的数据显示，将有20个政党和166名独立候选人参加此次议会选举，土耳其哈萨克族移民代表热希迪耶•约克塞勒将作为土耳其执政党正义与发展党成员参选。若成功当选，她将成为土耳其历史上的首位哈萨克族国会议员。

热希迪耶•约克塞勒目前正在参加伊斯坦布尔市第二区的选举，该区包含了伊斯坦布尔市12个县的选民。据悉，各党派对这一选区选票的争夺十分激烈，针对选民的宣传活动也相当丰富，除了对本党派纲领、政策等的宣传介绍之外，还向在场选民提供了鲜花和礼品。 热希迪耶•约克塞勒对记者表示，作为一名医生，若有幸当选国会议员，她将首先为国内医务工作者的利益奔走。"此外，我们土耳其哈萨克族的母语保护做的还不是很到位，熟练掌握母语的长辈们在逐渐的减少，所以我会在国会大力提倡哈萨克语学校的建设工作，"她说。 这几天，土耳其的大街小巷都被各个党派的旗帜占据。各党派领袖和著名政治活动家不断在广场上向选民进行演讲，以争取更多的选票。执政党正义与发展党宣称，胜选后将对宪法进行修订， 将国家改革为总统制。而反对党共和人民党则表示，若胜选将大力提升人民生活水平。 据悉，今年土耳其全国将有5663.5万选民为此次大国民议会选举投票。（编译：塔尔）