乌克兰危机：乌政府军同亲俄武装爆发激烈战斗

哈通社阿斯塔纳6月3日电 据BBC报道，乌克兰冲突双方的官员都表示，乌克兰政府军和东部亲俄罗斯的武装之间爆发激烈战斗。双方在冲突中使用了重型火炮和坦克。冲突发生在乌克兰东部亲俄罗斯武装控制的城镇马林卡（Maryinka）和克拉斯诺霍里夫卡（Krasnohorivka）。

一些报道说乌克兰军队占据的城镇中许多人受伤。 尽管二月签订了停火，但是政府军同亲俄武装最近的冲突日趋激烈。 自乌克兰东部反叛在去年4月占据了东部两个地区、冲突爆发以来，已经有6,400多人在冲突中丧生 自乌克兰东部反叛在去年4月占据了东部两个地区、冲突爆发以来，已经有6,400多人在冲突中丧生。 乌克兰官员指在马林卡和克拉斯诺霍里夫卡爆发冲突的原因是亲俄武装在清晨开始炮击。 未经证实的报道说，已经有20多名政府军士兵在战斗中受伤。亲俄方面也传出消息说他们许多人也在冲突中受伤。 马林卡是一个扼守一条主要公路的战略重镇，近几个月以来那里一直发生激烈战斗。 亲俄武装指责驻扎在那里的乌克兰政府军多次炮击顿涅茨克。但乌克兰军方否认这种说法。 尽管有停火，亲俄武装领导人说他们希望控制在顿涅茨克和卢甘斯克被政府军占领的地区。