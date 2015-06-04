欧佩克撒手油价令大型石油企业苦恼

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据华尔街日报网4日报道，去年石油输出国组织(简称：欧佩克)支持增产、坐视油价下跌，令全球大型石油企业受到重创，这给双方的长期合作注入了一丝紧张。

今年第一季度，石油公司利润同比缩水50%。业内一些大型项目被搁置，一股新的不确定情绪笼罩石油业。在经历多年稳定后，石油业进入了一段艰难期。

来自全球综合性石油公司的高管和欧佩克官员将聚首维也纳，本周的欧佩克会议差不多相当于一场行业研讨会。但没人预计好日子会很快重现。本周五的欧佩克会议看起来很可能维持去年11月会议的决定，即维持现行石油产量上限不变。

一些石油公司高管预计未来道路坎坷。欧佩克已决定不再扮演生产调节者角色（即通过增产或减产来维持供需平衡，进而稳定石油价格），把调节责任留给了数百家美国页岩油公司。

荷兰皇家壳牌有限公司首席执行官范伯登在一次采访中称，他认为市场剧烈波动最终而言对石油行业没有好处。他表示，对包括消费者在内的各方而言，可预测性和价格的稳定都更为有利。

欧佩克邀请了许多全球石油巨头的负责人参加一次有关全球石油行业状况的定期会议，该会议已于周三开幕。会议期间有很多问题有待讨论，比如，在过去几十年间欧佩克和全球石油巨头之间非正式合作伙伴关系现在突然充满了新的挑战。

埃克森美孚、雪佛龙公司、埃尼公司、道达尔集团和英国石油公司的公司负责人，以及主要欧佩克成员国的石油部长和国际能源署(简称IEA)的官员周三都发表了讲话。范伯登定于周四发表讲话。

这些人群较为担心的一个问题是美国石油产量过去五年里前所未有的激增所造成的影响。而推动美国石油产量飙升的是一些中小型美国公司对储油页岩进行的非常规压裂石油开采活动，全球石油巨头没有参与其中。

页岩油生产繁荣是近年来全球石油供应增长的主要原因。这种趋势持续也是欧佩克领导人（尤其是沙特阿拉伯领导人）去年和现在都认为减产没有意义的主要原因。任何供应缺口都可能迅速被欧佩克以外的石油生产商填补。

欧佩克放弃长期以来作为油价主要调节方的职能导致石油巨头的商业模式陷入困境。

一方面，油价下跌导致石油巨头收入大幅下降。例如，英国石油第一季度收益同比下降40%，现金流减少逾75%。

但另一方面，这些企业利用这一压力来削减支出，提高运营过程中的资金使用效率。埃尼公司减少了派息，埃克森美孚也削减了一项股票回购计划。所有大型油企业都要求承包商降低成本。

与此同时，由于欧佩克在稳定市场方面缺乏作为，因此，企业该如何就长期产量计划做出投资决定变得更加困难了，因为未来的油价如何，答案变得更加不明确。

尽管多数大型油企表示它们并没有取消项目，但有的公司已经搁置了数十个开采成本较高的投资项目，例如加拿大的油砂项目以及西非海域深水区的项目。