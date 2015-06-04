加纳油站爆炸 九十多人丧生

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据BBC报道，非洲国家加纳首都阿克拉一个油站爆炸，当地消防部门指，爆炸至今造成至少九十六人死亡。阿克拉连续两日暴雨成灾，市内水浸，广泛地区停电。BBC记者森米•达科在当地报导，连日暴雨加上水浸严重阻碍救援进度，但随着搜索遗体的工作继续，死亡数字将会继续上升。

记者又指，事发时，由于大量因水浸而无家可归的民众聚集在油站内避雨，成为爆炸导致严重伤亡的主因。 当地消防部门初步相信，起火源头是一个停泊货车的地点，然后蔓延至油站引发爆炸。 加纳总统约翰•马哈马到出事的油站视察环境，他呼吁民众要保持冷静，并指当局会设法处理爆炸的善后工作以及大雨造成的影响。 连续两日暴雨使加纳首都阿克拉大部份地区陷入瘫痪状态。 记者表示，加纳首都内混乱场面随处可见，有汽车被洪水冲走，亦有不少道路被水浸阻塞，瘫痪当地交通，很多人被困在办公室，更有人被迫留宿在汽车内。 暴雨成灾，市内不少房屋被洪水淹浸，居民被迫身穿睡衣在街上游荡。有一当地居民告诉记者，他把孩子放到衣柜上以躲避涌入屋内的洪水。 另外，由于变电站遭洪水破坏，阿克拉部份地区已完全没有电力供应，使目前能源短缺的问题雪上加霜。 气象预报员预计，未来数天，加纳首都阿克拉将会持续降雨。