文体部长阿尔斯坦别克点名批评羞辱哈萨克民族的影视剧

哈通社阿斯塔纳6月7日电 文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒日前在全国影视剧创作工作会议上点名批评羞辱哈萨克民族的一些影视剧。

阿尔斯坦别克说："在座的各位可能都看过影片《女主人》、《和谐课程》、《房地产经纪人》等影片，大家想一想，无益于认识民族历史、无益于增强民族凝聚力和自豪感的这些影片能经得起时间、实践和历史的考验吗？地球上不存在没有尊严的民族，更不可能有没有尊严的国家。使人不可思议的是，有些剧作家和导演拍摄的影视剧肢解历史、胡编乱造、戏说成分过多、甚至到离谱的程度，看着这些得不到广大观众认同和欣赏的影片可真让人揪心，这非但无益于培养民族荣誉感，反倒有损于民族向心力，势必会降低人们对国家、民族的信心。为什么我们就不能拍摄些关于阿尔法拉比、沙姆舍•哈勒达亚科夫、包尔江•莫穆舍吾勒等著名学者和人物的影视剧呢？这些问题值得我们深思。"

阿尔斯坦别克指出，各影视剧制作部门要多拍摄些反映哈萨克民族历史和爱国主义题材的影视剧，向观众展示民族文化和国家史实，这有助于传承历史、维护国民尊严、提升哈萨克斯坦的国际地位。

阿尔斯坦别克说："今天到会的有不少剧作家，如果大家有什么好的作品，完全可以提出将作品拍成影视剧的要求，哈萨克电影公司的门总向你们敞开着，电影公司是人民大众的，不是极少数人的公司。说实话，近些年哈萨克电影公司拍摄的一些影片经不起推敲之处实在太多，更没有得到民众的认可。产不出好的作品或在与本部门利益相关的时候，总是先强调客观原因，困难摆出一大堆，与其理由罗列一大筐，倒不如自己好好加油，更不能埋怨观众的智商和欣赏水准，拍出好作品，观众自然会买账。拍出一部优秀的影视剧的瓶颈不在于资金，也不在于设备，而是在人才。因此，各影视剧制作部门要多吸纳素质高、有影响力的优秀人才加入到制片队伍中来，这样我们的作品才会得到观众的欣赏和认可。"（编译：元珍）