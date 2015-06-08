土耳其执政党在议会选举中获胜 但失去多数席位优势

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据国际在线8日报道，土耳其现任总理、执政党正义与发展党主席达乌特奥卢7日晚间在首都安卡拉宣布，该党在2015年议会选举中获胜，成为议会第一大党。但由于该党得票率仅为40.78％，在议会中的席位未过半，失去了连续3届大选保持多数席位的优势。

伴随着节奏欢快的竞选歌曲，上千名民众聚集在正义与发展党总部门前，高喊着该党主席达乌特奥卢的名字和政党口号，庆祝正义与发展党第4次在议会选举中取得胜利。 本次共有超过5376万名注册选民，在包括现任执政党正义与发展党、主要反对党共和人民党、民族行动党等20个政党以及165名独立候选人中选出第25届土耳其大国民议会议员。根据初步统计结果，正义与发展党的得票率为40.78％、主要反对党共和人民党得票率为25.03％、民族行动党为16.37％，亲库尔德人的人民民主党为13.08％。 土耳其总理、正义与发展党主席达乌特奥卢当天晚间在该党总部发表讲话，对所有的支持者致以感谢，并表示这次选举结果是全体人民的正确选择，未来将继续为土耳其民主、自由和民众的权益作出贡献，建立一个全新的土耳其。他说："人们已经履行了自己的职责。我们感谢他们。他们的意志力高于一切。但是我们也要知道，需要采取一切措施阻止那些想要破坏和平稳定的人。人们需要和平，人们应该相信正义与发展党以及党内骨干能够带给大家的未来。" 现任执政党正义与发展党自2002年赢得大选以来，已执政13年，连续赢得了三届议会选举。该党走上土耳其政治舞台至今，土耳其政治稳定、经济和社会繁荣发展，这段时间被喻为是土耳其的"黄金十年"，赢得了大部分贫苦百姓和保守中产阶级的支持。然而本次选举结果显示，该党在议会中席位只有258个，未过半数，失去了连续三届大选保持多数席位的优势。对此，达乌特奥卢表示，对于没有投票给正义与发展党的人民也要表示感谢，该党将吸取教训，继续坚持自己的道路。 值得注意的是，在本届议会选举中，亲库尔德人的人民民主党势力强劲。根据选举法，得票率超过10％的政党可以进入议会。因此，对于人民民主党来说，该党以13.08％的得票率获得大约79个议会席位，能够在议会中为库尔德人争得更多话语权。 人民民主党主席德米尔塔什在竞选后对结果表示满意。他说："尽管在竞选活动中我们遭受了袭击，执政党还拥有国家所有的资源。但我们还是取得了惊人的胜利、巨大的成功。因为土耳其贫苦受压迫的人都是支持公正、和平和自由的。" 德米尔塔什表示该党将努力为青年人和妇女权益等事业而努力。德米尔塔什说："希望我们的国家越来越好。我在支持者的眼中看到了希望。特别是年轻人要用自己的双手书写土耳其的未来。妇女希望在政治上更有地位然而这一点一直被忽视。人民民主党将努力支持妇女事业，并与他们一起决定土耳其的未来。" 本届议会的选举结果将直接影响到正义与发展党前领导人、现任总统埃尔多安能否顺利通过议会修改宪法，将议会制改为总统制。正义与发展党只有赢得多数席位，埃尔多安才有推动修宪的可能。 分析人士表示，根据目前统计结果，正义与发展党虽然相比其他政党，获得多数选票，但议会席位仅有大约258个，不足一半。因此未来，正义与发展党的组阁道路以及埃尔多安修宪计划或将更加困难重重。