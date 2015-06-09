外媒：美国为何对中国造岛束手无策？

哈通社阿斯塔纳6月9日电 据英国《金融时报》9日报道，对华盛顿来说，中国填海造岛有助于让之前是对手的国家成为美国的盟友，这些国家担心一个自信的中国将会占据军事上的主导地位。最新的例子是美国国防部长阿什顿•卡特上周访问越南，承诺将帮助越南海军购买美国的巡逻艇。

但亚太国家并不热衷于联合对付中国——据卡特说，中国在过去18个月里的填海造岛面积达到2000英亩，远远超过了其他所有国家填海造岛面积的总和。奥巴马政府也不确定应该在多大程度上阻挠美国官员所认为的中国控制该地区海域的长期计划。

中国宣称对南中国海90%的海域拥有主权，包括越南、马来西亚和菲律宾在内的邻国对此提出异议。但奥巴马政府日益发现，自己正处于挑头对抗中国的尴尬处境，同时让东南亚采取一致行动的外交努力未能取得进展。

悉尼智库罗维国际政策学院的尤安•格雷厄姆表示："美国的挫折在于，东南亚国家（可能除了菲律宾）不想在中国和美国之间做出选择，这两个国家一个是它们的主要贸易伙伴国，另一个则是该地区主要的安全保护伞。"

第二个问题在于，这些国家本身全都在南中国海占有岛屿，一些国家还在填海造岛。在上月举行的香格里拉安全峰会期间，卡特呼吁所有各方停止填海造岛。去年美国做出了类似的呼吁，但除了菲律宾以外其他国家全都置之不理，最终不了了之。

外交方面的努力包括，东盟(Asean)成员国（其中4个国家宣称在南中国海拥有主权）签署共同"行为准则"，该准则将让各国以具有法律约束力的语言承诺不填海造岛，而且对中国施加额外的外交压力。

东盟内部也有分歧，一些国家没有提出主权主张，与中国关系较为友好，而另一些国家则提出了主权主张。与此同时，中国正寻求与每一个提出主权主张的国家逐一谈判。

前东盟秘书长、如今担任新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院副主席的王景荣表示："粗略来说，一些人可能会说，他们正在各个击破。"

与此同时，随着中国填海造岛，越南和菲律宾等其他国家也继续它们自己的填海造岛。菲律宾、马来西亚和文莱全都宣称对南沙群岛的某些岛屿拥有主权，同时中国大陆、台湾和越南宣称对整个南沙群岛拥有主权。例如，越南占据的岛屿比中国还多。

然而，中国的填海造岛行动让其他国家相形见绌——中国似乎打算建设包括一个可供战斗机起降的3公里跑道在内的军事设施。美国分析人士担心，一旦建成跑道，中国下一步将会划设一个防空识别区，从而对南中国海领空主张主权。

由于面临这样的前景，加上美国盟友犹豫不决，美国官员承认他们需要采取更多举措来对抗中国的力量展示，但迄今奥巴马政府没有就如何回应达成共识。

华盛顿最近邀请美国有线新闻网(CNN)工作人员随美军侦察机赴中方宣称拥有主权的岛屿侦察，并播放了岛上中国军方通过无线电发出的警告，这让南中国海紧张局势升温。

奥巴马政府也在考虑实施"航行自由"行动，派遣军舰进入中国宣称拥有主权的岛屿附近海域。其目的并不是对具体的领土主张提出异议——关于这一点，美国表示将依然保持中立。相反，美国将以此表明，它不会承认这些礁石是各国的领海岛屿。按照国际法，海岸线12海里以内属于各国的领海。

然而，奥巴马政府的担忧在于，美国过于激进可能加剧紧张局势，疏远该地区的盟友和合作伙伴，甚至与中国海军舰船发生冲突。华盛顿国际战略研究中心的葛莱仪表示，尽管航行自由巡逻并不取决于地区主要国家的"入伙"，但更为宏大的外交努力却需要。

她说道："重要的是，美国在南中国海的行动要获得支持，即便不是所有东盟成员国的支持，那也得是核心国家的支持。如果不进行充分的协商，外交动议将会失败。"

但格雷厄姆表示，达成此类合作目标依然遥遥无期。"对美国来说，东南亚是反复无常的观众，因为没有人希望冲得太靠前——对于自己应该在中美之间占据什么位置才是最好的，各方有不同看法"。