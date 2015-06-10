塞尔维亚总统尼科利奇出席《努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫生平》赛文版首发式

哈通社阿斯塔纳6月10日电 据外交部消息，9日，哈萨克斯坦驻塞尔维亚共和国大使馆在贝尔格莱德举办《努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫生平》一书的塞文版首发仪式。塞尔维亚总统托米斯拉夫-尼科利奇应邀出席首发式并讲话。

尼科利奇说，哈萨克斯坦在担任欧安组织和伊斯兰合作组织轮值主席国期间，在这两个重要的国际多边外交舞台发出了响亮的哈萨克斯坦声音，贡献了哈萨克斯坦理念和智慧，为解决重大地区热点问题发挥了建设性作用。2017年的阿斯塔纳世博会将进一步提升哈萨克斯坦国际地位。在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦政局稳定、民族和谐、经济发展，在这些方面哈萨克斯坦已为中亚国家树立了榜样。 尼科利奇高度评价纳扎尔巴耶夫总统超凡的领导艺术和雄才大略。他说，独立之初，纳扎尔巴耶夫从前苏联旧的经济废墟上，领导哈萨克斯坦逐步走向经济发展的快车道。纳扎尔巴耶夫是一名富有智慧和经验丰富的政治家，不仅受到哈萨克斯坦民众的尊重，在国际上也有一定的影响力。 外交部副部长阿列克谢•沃勒科夫、塞尔维亚议长玛娅•戈伊科维奇等一些哈塞政界人士和在塞尔维亚的哈侨代表出席首发式。（编译：元珍）